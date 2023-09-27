Пора домой: космонавт Прокопьев передал «ключ от МКС» новому командиру

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Космонавт Прокопьев передал «ключ от МКС» новому командиру

Фото, видео: 5-tv.ru

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Экипаж россиянина прилетел на станцию в сентябре прошлого года.

На МКС идут последние приготовления — в степях Казахстана 27 сентября должен приземлиться космический экипаж. На аппарате «Союз МС-23» с орбиты возвращаются наши космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

Команда уже перебралась в корабль, задраила переходные люки и облачилась в скафандры — впереди расстыковка. Но прежде на МКС прошла традиционная церемония.

Сергей Прокопьев передал символический «ключ от станции» ее новому командиру. Экипаж Прокопьева прилетел на станцию в сентябре прошлого года.

Изначально миссия была рассчитана на полгода, но ее пришлось продлить. Корабль, на котором они должны были вернуться, получил повреждения — его заменили «Союзом МС-23», который прибыл на МКС в беспилотном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что самые красивые виды с орбиты показал космонавт Константин Борисов. Он провел эксклюзивную видео-экскурсию по МКС, позволив изнутри увидеть российский и американский модули станции.

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