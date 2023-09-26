Тренажерный зал с видом: космонавт Борисов провел экскурсию по МКС

Он признался, что в узких коридорах легко заблудиться и потерять ориентиры.

Самые красивые виды с орбиты показал космонавт Константин Борисов. Он провел эксклюзивную видео-экскурсию по МКС, позволив изнутри увидеть российский и американский модули станции.

«И вот наш транажерный зал с самым лучшим видом на Землю, который только может быть. <…> Смотрите, она плывет под нами, облака, Тихий океан. <…> Мы видим беговую дорожку, которая на стене. Если нам хочется на ней побегать, то нужно снова повернуться под 90 (градусов — Прим. ред.) на стенку», — говорит он.

Космонавт признался, что в узких коридорах легко заблудиться и потерять ориентиры — где пол, где стена или потолок сразу и не поймешь — из-за невесомости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борисов прибыл на борт МКС 27 августа. Недавно он опубликовал видео в Telegram-канале прямо из космоса.

Также космонавт предложил своим подписчикам задать ему интересные вопросы и пообещал ответить на некоторые из них как только появится возможность. Вместе с астронавтами Жасмин Могбели, Андреасом Могенсеном и Сатоси Фурукавой он вошел в экипаж миссии Crew-7.