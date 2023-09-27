Софринская бригада Росгвардии отметила 35-летний юбилей

Сегодня 21-я ордена Жукова бригада оперативного назначения отметила 35-летие со дня образования. На территории воинской части, где дислоцируется Софринская бригада Центрального округа Росгвардии, прошли праздничные мероприятия.

На церемонии выступили командующий Центральным округом войск национальной гвардии России Александр Попов, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев и космонавт Сергей Крикалев.

«Прославленная Софринская бригада — это школа мужества и закалки для настоящих мужчин. Бригада прошла героический путь, не раз доказывая на деле свою значимость и верность ратному делу. Личный состав при выполнении боевых задач проявляет смелость и храбрость, мужество и героизм», — отметил Попов.

Он наградил отличившихся военных государственными и ведомственными наградами. Помимо этого, он передал на хранение супруге погибшего Сергея Серебрякова Оксане Александровне орден Мужества.

Командир 21-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Сергей Хайрутдинов напомнил о том, что бригада была сформирована под конец существования СССР и принимала участие во всех горячих точках.

«Все операции важны, нет легких задач. К любой задаче мы подходим как к самой важной», — добавил он.

21-я отдельная бригада оперативного назначения была основана в 1988 году и выполняла боевые задачи в горячих точках. Сейчас военнослужащие этого тактического соединения принимают участие в спецоперации по защите Донбасса. В 2016 году указом президента России 21-я отдельная бригада оперативного назначения была награждена орденом Жукова.