Девушку зажало в искореженном салоне после массового ДТП в Петербурге

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Пострадавшую увезли в больницу — сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/André März; 5-tv.ru

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Еще одна массовая авария произошла на востоке Петербурга. На перекрестке столкнулись три легковых автомобиля.

Одна из машин получила серьезные повреждения — кузов смяло сразу с нескольких сторон. Пострадала девушка, которая ехала на пассажирском сидении.

Ее зажало в салоне, спасателям пришлось разрезать металл. После этого пострадавшую увезли в больницу — сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с десятью машинами, а после скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Липецкой.

По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал. Спустя несколько часов сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника в Московской области. 

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