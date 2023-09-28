В Севастополе задержан россиянин, работавший на украинскую разведку

В Севастополе по подозрению в госизмене задержан гражданин России, работавший на украинскую разведку. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Установлено, что в прошлом году мужчина уклонился от мобилизации и уехал в СНГ. Именно там, по информации ФСБ, он обратился к представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины, которым в последующем был завербован.

«Выполняя задание иностранной спецслужбы, россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины», — сообщили в ЦОС.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По статье о госизмене мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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