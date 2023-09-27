Украинские спецслужбы шантажировали москвичку пленным сыном

Боевики хотели заставить женщину пойти на преступление против России. Но чем в итоге закончилась история?
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Украинские спецслужбы поступают самым грязным способом. Они решили шантажировать жительницу Москвы пленным сыном. Террористы хотели, чтобы женщина совершила преступление против России.
По информации издания Mash, женщине 70 лет. Ее сын ушел защищать интересы России на СВО год назад. Так получилось, что украинские боевики взяли его в плен. В последний раз военный выходил на связь в августе.
Буквально на днях матери мужчины позвонили через мессенджер с бельгийского номера. На связь вышли люди в масках. На камеру они показали ее пленного сына. Они пытались манипуляциями заставить женщину совершить преступление против России. Взамен они обещали освободить ее сына.
Женщина очень сильно испугалась. Но вместо того, чтобы вестись на грязные уловки террористов, она пошла в полицию и рассказала правоохранителям об этой ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России выявила агентурную сеть СБУ, целью которой было совершение террористических актов на территории Запорожской области.
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