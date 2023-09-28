Снова в больницу? Асмус поделилась страшным известием о здоровье

|
Евгения Элинова
Евгения Элинова 7 0

Актриса Асмус сообщила о переломе ноги

Снова в больницу? Асмус поделилась страшным известием о здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Обстоятельства полученной травмы пока неизвестны.

Актриса Кристина Асмус сообщила в личном блоге о том, что получила сложный перелом ноги. Эмоциональное сообщение, наполненное досадой и горечью, звезда оставила в соцсетях.

«Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением», — написала артистка.

К слову, совсем недавно Асмус пришлось оставить съемки и забыть о работе. Несколько дней она провела в больнице в связи с инфекцией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус оказалась в инфекционной больнице. Лишь недавно актриса нашла в себе силы рассказать, что с ней произошло.

Прежде блондинка сообщила, что ее забрали на скорой — в медицинском учреждении ей поставили диагноз «ротавирус». Два дня артистка пролежала в местном инфекционном отделении, у нее была высокая температура и все сопутствующие признаки недуга.

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
МИД РФ предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС
16:24
Снова в больницу? Асмус поделилась страшным известием о здоровье
16:21
Машинисту стало плохо при движении на Сокольнической линии метро Москвы
16:06
Дорогие свидания: как москвичи остаются без денег после встреч с консуматоршами
16:04
Последнее крупное событие года: какие сюрпризы готовит Урожайная Луна 29 сентября 2023
16:01
«Любой ценой»: Столтенберг оценил, к чему приведет капитуляция Украины

Сейчас читают

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России