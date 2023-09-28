Снова в больницу? Асмус поделилась страшным известием о здоровье

Обстоятельства полученной травмы пока неизвестны.

Актриса Кристина Асмус сообщила в личном блоге о том, что получила сложный перелом ноги. Эмоциональное сообщение, наполненное досадой и горечью, звезда оставила в соцсетях.

«Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением», — написала артистка.

К слову, совсем недавно Асмус пришлось оставить съемки и забыть о работе. Несколько дней она провела в больнице в связи с инфекцией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Асмус оказалась в инфекционной больнице. Лишь недавно актриса нашла в себе силы рассказать, что с ней произошло.

Прежде блондинка сообщила, что ее забрали на скорой — в медицинском учреждении ей поставили диагноз «ротавирус». Два дня артистка пролежала в местном инфекционном отделении, у нее была высокая температура и все сопутствующие признаки недуга.