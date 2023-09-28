«Появились в жизни нашей семьи»: дочь Коренева рассказала правду о поклонницах отца

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 13 0

Дочь актера Коренева заявила об отсутствии толп поклонниц при жизни отца

«Появились в жизни нашей семьи»: дочь Коренева рассказала правду о поклонницах отца

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

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Роль Ихтиандра, по ее словам, принесла ее родителю мгновенную славу.

Актриса театра Ирина Коренева рассказала о судьбе поклонниц ее отца — знаменитого артиста Владимира Коренева. Об этом сообщает издание «Мослента».

Она подчеркнула, что несмотря на то, что роль Ихтиандра принесла ее родителю поистине мгновенную славу, огромных толп поклонниц она не видела. Однако обе ее няни буквально восхищались актерской игрой Коренева.

О них знаменитость до сих пор отзывается с теплотой и называет их самими старшими членами семьи. Ведь, как сообщила артистка, они пришли в дом еще до ее рождения.

«Они появились в жизни нашей семьи еще до моего рождения, а потом плавно перешли в разряд моих любимых нянь», — с гордостью отметила Коренева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внебрачный сын Владимира Коренева связался с бандитами от одиночества. После смерти звезды в январе этого года выяснилось, что у него был еще один наследник.

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