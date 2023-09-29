Раз, и нет: что делать, если умер близкий человек

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 29 0

Эксперт в похоронном деле Авдеев перечислил шаги в случае смерти близкого дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pascal Deloche; Личный архив Антона Авдеева; 5-tv.ru

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Эксперты призывают не паниковать, а действовать согласно выверенными правилам.

Что делать, если скончался близкий? Об этом 5-tv.ru спросило у члена комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Антона Авдеева. Эксперт разобрал шаги в случае, если человек умер дома.

Шаг № 1. Вызвать участкового врача

Самое первое — пригласить медицинского работника из поликлиники для констатации смерти. Если это нерабочее время, то позвонить скорой помощи по телефону 03 или 103. После того, как врач приехал, он сделает звонок и преаст информацию по констатации. С этого момента начинается ситуация от которой стоит отбиваться от всех, кто начнет названивать и предлагать ритуальные услуги, советует Авдеев.

Шаг № 2. Составление протокола сотрудником полиции

Вызвать по телефону 02 или 102 сотрудника полиции для оформления протокола осмотра тела. Он разделит подозрения на криминальную или же естественную. После этого, сотрудник правоохранительных органов либо дает направление, либо нет, по которому тело умершего забирают. Его везут либо в патологоанатомическое отделение, либо судебно-медицинское. После вскрытия, именно там необходимо получить свидетельство о смерти.

Шаг № 3. Свидетельство о смерти

Как только медицинское свидетельство о смерти попадет в руки, необходимо обратиться в ЗАГС или МФЦ для того, чтобы получить гербовое свидетельство о смерти и справку. Дальше развилка, либо за государственные деньги заниматься организацией похорон, либо же за свои. Также есть и третий вариант — гибридная форма.

Шаг № 4. Похороны

После гербового свидетельства речь идет о связи с похоронными бюро и об их структурах. Нынешняя форма законодательства разрешает работать со всеми: и государственными, и нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, можно ли хоронить людей вместе и при каких условиях.

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