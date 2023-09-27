Лежать в одной могиле: можно ли хоронить людей вместе и при каких условиях

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 966 0

Эксперт Авдеев: хоронить людей в одной могиле в РФ можно через 15 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Какие правила сегодня существуют в России?

В России существует такое понятие как родственное захоронение, когда усопшего хоронят в ту же могилу, где уже покоится умерший. Естественно, для подзахоронений существует ряд правил, которые необходимо соблюдать.

Важна связь

Основное из них — это кровное родство между покойными. Это могут быть супруги в официальном браке, родители и дети, в том числе, приемные, племянники, бабушки и дедушки. Связи должны быть доказаны документально, на основании свидетельств о рождении или брака, в зависимости от семейных уз. Например, если жену хотят похоронить в могилу мужа, то необходимо иметь на руках документ, подтверждающий брак, а также бумагу о смене фамилии, если таковое имело место.

Но и здесь существует нюанс: администрация кладбища имеет право отказать в погребении человека из другого города или страны. Если это произошло, можно обратиться с жалобой в муниципальные органы власти.

Необходимые документы

  • Помимо свидетельств о родственной связи, необходимо иметь при себе список следующих документов:
  • Гербовое свидетельство о смерти.
  • Паспорт ответственного за могилу или нотариальная доверенность и паспорт доверенного лица.
  • Удостоверение на могилу.
  • Договор на оказание ритуальных услуг и кассовый чек.
  • При захоронении урны с прахом — справка из крематория.

Временной период

Стоит отметить, что захоронение в уже имеющуюся могилу возможно только после определенного количества времени с первых похорон. Об этом 5-tv.ru рассказал член комиссии по профквалификации в сфере похоронного дела Антон Авдеев.

Как объяснил эксперт, есть такое понятие как срой нейрализации останков. Для разных почв он разный, поэтому органы власти каждого региона определяют его самостоятельно. В Москве подзахоронить можно через 15 лет, в Московской области — через 20 лет. При этом, как отмечает специалист, сроки устанавливаются в зависимости от состояния почвы, а именно способности грунтов перерабатывать мягкие ядовитые останки.

Ранее 5-tv.ru псиал о том, что на могиле Бориса Моисеева установили памятник.

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