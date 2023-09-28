Мумии двух убитых мужчин нашли в заколоченном погребе в Кузбассе

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 205 0

Документы погибших были при них же, однако ввиду гнилостных изменений личности достоверно установлены не были.

Мумии двух убитых мужчин нашли в заколоченном погребе в Кузбассе

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michael Schellinger

Читайте нас в: Дзен Новости

Полиция обнаружила два мумифицированных тела в подвале заброшенного дома в кемеровском селе Барановка. На трупах остались следы насильственной смерти, сообщили в Следственном управлении СК по Кузбассу.

Полицейские наткнулись на тела во время отработки заявления местной жительницы. Женщина сообщила об утрате связей с дядей и братом.

Двери дома были заколочены, однако сотрудники МВД сумели проникнуть внутрь. В одной из комнат они обнаружили закрытый сверху крышкой вход в подвал. Именно там на глубине около метра под землей лежали останки.

Рядом с телами следователи обнаружили и документы мужчин, однако они успели прогнить, что затруднило установление их личности. Для этого будут проведены генетические экспертизы.

После неожиданной находки было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство двух человек. О давности преступления ничего неизвестно. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причастных лиц, продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое мужчин погибли во Владивостоке, надышавшись гнилой картошкой.

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
18:06
Без шансов: что случилось с американским БПЛА после «встречи» с ЗРК «Тор»
17:55
«Появились в жизни нашей семьи»: дочь Коренева рассказала правду о поклонницах отца
17:44
Госслужащим и бюджетной сфере: кому и на сколько повысят зарплаты с 1 октября?
17:29
Беременная женщина попала в жуткое ДТП с грузовиком под Мурманском
17:21
Что мешают спать: как бороться с шумными соседями

Сейчас читают

Машинисту стало плохо при движении на Сокольнической линии метро Москвы
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России