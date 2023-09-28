Мумии двух убитых мужчин нашли в заколоченном погребе в Кузбассе

Полиция обнаружила два мумифицированных тела в подвале заброшенного дома в кемеровском селе Барановка. На трупах остались следы насильственной смерти, сообщили в Следственном управлении СК по Кузбассу.

Полицейские наткнулись на тела во время отработки заявления местной жительницы. Женщина сообщила об утрате связей с дядей и братом.

Двери дома были заколочены, однако сотрудники МВД сумели проникнуть внутрь. В одной из комнат они обнаружили закрытый сверху крышкой вход в подвал. Именно там на глубине около метра под землей лежали останки.

Рядом с телами следователи обнаружили и документы мужчин, однако они успели прогнить, что затруднило установление их личности. Для этого будут проведены генетические экспертизы.

После неожиданной находки было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство двух человек. О давности преступления ничего неизвестно. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причастных лиц, продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое мужчин погибли во Владивостоке, надышавшись гнилой картошкой.