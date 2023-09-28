Госслужащим и бюджетной сфере: кому и на сколько повысят зарплаты с 1 октября?

Для каких-то категорий граждан выплаты будут проиндексированы на 5,5%, однако будут и рекордные повышения — на 10,5%.

С 1 октября в России повысят зарплаты работникам бюджетной сферы и некоторым служащим госучреждений. Также увеличатся зарплаты и пенсии военных, силовиков и приравненных к ним граждан.

Оклады военных повысят на рекордные 10,5%, что выше уровня инфляции.

Выплаты повысят:

проходящим военную службу по контракту;

проходящим военную службу по призыву;

сотрудникам Росгвардии и МВД, ФСИН и СК, а также сотрудникам ФСБ, ФСО и СВР;

спасателям, пожарным, таможенникам и некоторым сотрудникам фельдъегерской службы.

На 10,5% вырастет и пенсия бывших военных и приравненных к ним граждан.

Зарплаты сотрудников бюджетной сферы и некоторых служащих госучреждений вырастут на 5,5%.

Оклады повысят:

воспитателям детских садов;

педагогам школ, училищ и вузов;

научным сотрудникам;

работникам санитарных служб и медучреждений;

сотрудникам госучреждений, не имеющим статуса госслужащих (кассирам, экспедиторам, комендантам, стенографистам и т. д.).

На 5,5% вырастут и оклады ведущих госслужащих: президента, премьер-министра и его заместителей, зампреда Совбеза, глав министерств, генпрокурора и главы СК.

МРОТ в России будет повышен

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года. Ожидается, что это позитивно отразится на доходах более четырех миллионов россиян. Сейчас законодательно установленный минимум составляет 16 242 рубля в месяц.

Какие показатели инфляции в России сегодня?

Центробанк прогнозирует, что до конца 2023 года инфляция в стране может достигнуть 5-6%, однако в следующем году она не просто снизит темпы роста, но и вернется к 4%. Индексация заработной платы во многом зависит от уровня инфляции.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года.