Госслужащим и бюджетной сфере: кому и на сколько повысят зарплаты с 1 октября?
С 1 октября в России повысят зарплаты госслужащим и бюджетной сфере
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ; 5-tv.ru
Для каких-то категорий граждан выплаты будут проиндексированы на 5,5%, однако будут и рекордные повышения — на 10,5%.
С 1 октября в России повысят зарплаты работникам бюджетной сферы и некоторым служащим госучреждений. Также увеличатся зарплаты и пенсии военных, силовиков и приравненных к ним граждан.
Оклады военных повысят на рекордные 10,5%, что выше уровня инфляции.
Выплаты повысят:
- проходящим военную службу по контракту;
- проходящим военную службу по призыву;
- сотрудникам Росгвардии и МВД, ФСИН и СК, а также сотрудникам ФСБ, ФСО и СВР;
- спасателям, пожарным, таможенникам и некоторым сотрудникам фельдъегерской службы.
На 10,5% вырастет и пенсия бывших военных и приравненных к ним граждан.
Зарплаты сотрудников бюджетной сферы и некоторых служащих госучреждений вырастут на 5,5%.
Оклады повысят:
- воспитателям детских садов;
- педагогам школ, училищ и вузов;
- научным сотрудникам;
- работникам санитарных служб и медучреждений;
- сотрудникам госучреждений, не имеющим статуса госслужащих (кассирам, экспедиторам, комендантам, стенографистам и т. д.).
На 5,5% вырастут и оклады ведущих госслужащих: президента, премьер-министра и его заместителей, зампреда Совбеза, глав министерств, генпрокурора и главы СК.
МРОТ в России будет повышен
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года. Ожидается, что это позитивно отразится на доходах более четырех миллионов россиян. Сейчас законодательно установленный минимум составляет 16 242 рубля в месяц.
Какие показатели инфляции в России сегодня?
Центробанк прогнозирует, что до конца 2023 года инфляция в стране может достигнуть 5-6%, однако в следующем году она не просто снизит темпы роста, но и вернется к 4%. Индексация заработной платы во многом зависит от уровня инфляции.
Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года.
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