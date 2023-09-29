Хирург Хайдаров рассказал о тайной пластике Киркорова: «Вся страна откроет рот»

|
Евгения Элинова
Евгения Элинова 109 0

Хайдаров рассказал о тайной пластической операции Киркорова

Хирург Хайдаров рассказал о тайной пластике Киркорова: «Вся страна откроет рот»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Чем поп-король может вновь удивить после череды вмешательств?

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что в скором времени певец Филипп Киркоров приятно удивит всех поклонников и раскроет результаты своей тайной операции. В интервью популярному шоу на YouTube доктор заинтриговал публику поистине ошеломляющим заявлением о пластике поп-короля, которую все это время держали в секрете.

Хирург акцентировал внимание на том, что такого еще никто не видел. Он пообещал, что в скором времени артист продемонстрирует удивительное преображение.

«Он в восторге от своего тела! И такая маленькая затравочка: скоро вообще вся страна еще и откроет рот, когда увидит, что он еще сделал. Это связано с телом и такого еще не было. Скоро все узнают, преобразился еще круче», — говорит Хайдаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на жену хирурга Хайдарова написали заявление в полицию. Светлана Сильваши угодила в его скандал с недовольными пациентами.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.00
0.50 102.10
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:44
Эти танки ждет участь Leopard: Ллойд Остин попросил ВС РФ не устраивать охоту на Abrams
1:30
«Это просто чудовище»: Наталия Власова с ужасом вспомнила об отце-деспоте
1:16
«Любовь на пороховой бочке»: как могла сложиться семейная жизнь Тоси и Ильи из фильма «Девчата»
1:02
Развитие партнерства: в Москву прибыл министр внешнеэкономических дел КНДР
0:51
«Зачем к мужикам-то моим лезть?» — Наталья Штурм обвинила Боню в воровстве идей
0:39
«Переносят всякую заразу»: какие насекомые самые опасные для человека

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России