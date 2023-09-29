Хирург Хайдаров рассказал о тайной пластике Киркорова: «Вся страна откроет рот»

Чем поп-король может вновь удивить после череды вмешательств?

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что в скором времени певец Филипп Киркоров приятно удивит всех поклонников и раскроет результаты своей тайной операции. В интервью популярному шоу на YouTube доктор заинтриговал публику поистине ошеломляющим заявлением о пластике поп-короля, которую все это время держали в секрете.

Хирург акцентировал внимание на том, что такого еще никто не видел. Он пообещал, что в скором времени артист продемонстрирует удивительное преображение.

«Он в восторге от своего тела! И такая маленькая затравочка: скоро вообще вся страна еще и откроет рот, когда увидит, что он еще сделал. Это связано с телом и такого еще не было. Скоро все узнают, преобразился еще круче», — говорит Хайдаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на жену хирурга Хайдарова написали заявление в полицию. Светлана Сильваши угодила в его скандал с недовольными пациентами.