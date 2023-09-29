Под защитой: российские бойцы получат усовершенствованные подавители дронов ЛПД-801

В чем преимущества этой разработки?

Сделать максимально эффективным и удобным — с такой просьбой обратились российские военнослужащие, участники СВО, к разработчикам антидронов. За воплощение задачи взялась Петербургская лаборатория противодействия промышленному шпионажу. Специалисты разработали целую систему защиты бойца. О новых технологиях узнал корреспондент «Известий» Родион Северьянов. Все подробности — в его репортаже.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.