Под защитой: российские бойцы получат усовершенствованные подавители дронов ЛПД-801

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Российские бойцы получат усовершенствованные подавители дронов ЛПД-801

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В чем преимущества этой разработки?

Сделать максимально эффективным и удобным — с такой просьбой обратились российские военнослужащие, участники СВО, к разработчикам антидронов. За воплощение задачи взялась Петербургская лаборатория противодействия промышленному шпионажу. Специалисты разработали целую систему защиты бойца. О новых технологиях узнал корреспондент «Известий» Родион Северьянов. Все подробности — в его репортаже.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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Под защитой: российские бойцы получат усовершенствованные подавители дронов ЛПД-801

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