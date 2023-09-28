Китайская платежная компания Helipay планирует выйти на российский рынок

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 6 0

С приходом системы объем переводов между РФ и Китаем вырастет в много раз.

Китайская платежная компания Helipay планирует выйти на российский рынок

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Banneyer

Читайте нас в: Дзен Новости

Китайская платежная компания Helipay рассматривает возможность выхода на российский рынок. Уже ведутся переговоры с четырьмя банками, рассказал 5-tv.ru директор по развитию по РФ и странам СНГ Рустем Закирзянов на Международном банковском форуме в Сочи.

Он уточнил, что одна из кредитных организаций относится к системно значимым, но конкретные банковские организации не назывались.

Закирзянов уточнил, что речь идет только о взаимовыгодном сотрудничестве. А в каком виде это может получиться, как раз и ведутся переговоры с банками. Он допустил, что в перспективе планируется покупка некой российской организации. Однако она пока что не входит в список тех, с кем сейчас ведутся переговоры.

В частности, покупка кредитной организации или развитие взаимовыгодных отношений необходимо Helipay в связи с требованием законодательства РФ, по которому открывать счета в российских банках могут только другие банки, а платежные системы, какими бы большими они ни были, не способны этого делать.

Однако надо подождать того момента, как этот вопрос поднимут в ЦБ РФ, так как с приходом Helipay объем переводов между РФ и Китаем вырастет в много раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай одобрил поставки свинины из России.

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
97.00
0.50 102.10
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:08
В Москве скульптуру «Принцесса Турандот» второй раз за месяц сломал дебошир
20:58
Он это делает каждое утро: как Иосиф Пригожин поддерживает себя в форме
20:49
Китайская платежная компания Helipay планирует выйти на российский рынок
20:40
«Мы за кем-то гонимся»: Тарасов отреагировал на сравнения с Джиганом по количеству детей
20:31
Слушания по допинговому делу фигуристки Валиевой отложили до 9 ноября
20:22
Умер один из создателей ракеты-носителя «Энергия» Вячеслав Филин

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России