Подведены итоги турнира по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ

|
Полина Долгова
Полина Долгова 4 0

Спортсменов поздравил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Inderlied; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Вот и закончился второй Кубок генерального прокурора Российской Федерации по стрельбе из лука. С завершением соревнований спортсменов поздравил сам глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Чиновник поделился эмоциями от увиденного. По его словам, те, кто победили, действительно сильнейшие. Он убежден, что многие зрители получили настоящее удовольствие от спортивного мероприятия.

«Мы все увидели эти эмоции, эту радость в ваших глазах. <…> Я вас всех поздравляю, желаю спортивной удачи, правильных направлений вашим стрелам», — сказал он на закрытии турнира.

В соревнованиях приняли участие более 420 юных спортсменов из 41 региона России. Они соревновались на открытой площадке олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Призовые места были разыграны в личных и командных соревнованиях в дисциплинах классического и блочного лука.

Ранее, писал 5-tv.ru, всероссийские соревнования по стрельбе из лука открылись в Москве.

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
97.00
0.50 102.10
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
Умер бывший депутат Государственной думы Геннадий Райков
22:37
Подведены итоги турнира по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ
22:27
Свободные отношения и постоянные съемки: как жил Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора
22:15
Гимнастика и народные методы: можно ли восстановить зрение самостоятельно
22:06
Есть претензия: сын и внучка Иосифа Кобзона судятся из-за дома в Сочи
21:54
Трехлетний ребенок сбежал из детского сада в Орле и попал под грузовик

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России