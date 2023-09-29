Укрепляем сотрудничество: почему Китай начнет закупать свинину из России

Пекин отменил введенные в 2008 году ограничения на поставки этого мяса. С чем связано такое решение?

Почему российская свинина возвращается на китайский рынок? Ответом на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru поделился экономист Максим Чирков.

Специалист подчеркнул важность сближения между Москвой и Пекином по ряду направлений. В вопросах начала поставок мяса речь идет о ветеринарной сертификации и аттестации. Страны понимают, что нужно давать как можно больше свободы для взаимодействия друг с другом.

Чирков добавил, что Китай также испытывает последствия санкционного давления со стороны западных стран. Экономист подчеркнул, что подобное сотрудничество пойдет на пользу российской сельскохозяйственной области.

«У стран, которые представляют альтернативу западной точке зрения, не остается другого варианта, кроме как улучшать сотрудничество между собой. И вот это сближение позиций абсолютно очевидно. Но опять же, все-таки имеет место задержка, потому что России нужно выполнить ряд действий, которые займут по разным оценкам от трех месяцев до года, это связано с тем, что различные вещи, связанные с законодательством, требуют время», — отметил эксперт.

Чирков также рассказал об основных российских конкурентах. По его словам, на мировой рынок свинину поставляют и Соединенные Штаты Америки (США), и Бразилия, и страны Европейского союза (ЕС). Китай — лидирует по импорту свинины. Поэтому для России подобное сотрудничество означает очень большие возможности.

Ограничения на поставки мяса из РФ были введены в 2008 году министерством сельского хозяйства КНР.

Китай одобрил поставки свинины из России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на российский рынок может выйти китайская платежная компания Helipay. Сейчас ведутся переговоры с несколькими финансовыми организациями в РФ.