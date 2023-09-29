Киноцентр Мосфильма открыла премьера картины «Гардемарины 1787, Мир»

Закрытая премьера нового фильма народной артистки РФ Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир» прошла в новом кинотеатре на Мосфильме. Почему выбор пал именно на это место, рассказала сама режиссер в интервью для 5-tv.ru.

На премьеру были приглашены российские знаменитости вроде пианиста Юрия Розума, актера Юрия Беляева, актрисы Анастасии Макевой и многих других. Гостей встречали гвардейцы в расшитых камзолах и дамы в платьях ушедшей эпохи.

По словам Дружининой, впервые она попала на Мосфильм в 1954 году. В послевоенные годы студия активно развивалась, строились новые павильоны.

«Сначала здесь работали кинематографисты, вернувшиеся с войны. Потом началось строительство новых павильонов. Мы снимали в них, и в вишневом саду, что рядом», — отметила режиссер.

Однако затем в индустрии наступил застой. Дошло даже до того, что во время съемок «Тайн дворцовых переворотов», продолжения «Гардемаринов, вперед!», съемочной группе пришлось бороться с крысами.

После Мосфильм возглавил Карен Шахназаров, который по совместительству является однокурсником Дружининой. Ему удалось вдохнуть в этом место новую жизнь.

«Когда на студию пришел Карен Шахназаров, наступил расцвет, который мы все наблюдаем. А сейчас на Мосфильме есть свой киноцентр», — рассказала режиссер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьера новой части приключений гардемаринов состоится уже 26 октября. Главные роли исполнили Кристина Орбакайте, Александр Домогаров и другие. Новый фильм расскажет о бесстрашных искателях приключений. На этот раз гардемаринам предстоит защитить страну от козней, которые плетет Европа с помощью сплетен, слухов и манипуляций. Вместе с отважными героями в путь отправляются их дети.