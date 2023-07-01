Новинки осени: в российский кинопрокат выйдут два новых фильма про Гардемаринов

Самый первый фильм «Гардемарины, вперед!» сняли еще в 1988 году.

В российском кинопрокате осенью выйдут два новых фильма «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Об этом ТАСС сообщил народный артист Дмитрий Харатьян.

«Четвертый фильм, который называется „Гардемарины 1787. Мир“ выходит 5 октября на всех площадках, кинотеатрах страны, я надеюсь. А второй фильм, который называется „Гардемарины 1787. Война“ выходит 16 ноября», — пояснил он.

Актер уверен, что зрители останутся под впечатлением и совсем не пожалеют о потраченном времени, когда увидят продолжение истории про «Гардемарины 1787». По его словам, в сражении на Кинбурнской косе, которое было в годы, которые указаны в названии фильма, большую роль в достижении победы сыграли дети гардемаринов. Поэтому в новом фильме младшее поколение сможет стать главными героями картины, а якобы погибшего персонажа Михаила Боярского оживят.

Такое решение было принято в связи с просьбами поклонников, которые считают, что герои не должны умирать. И как же женщины обойдутся без шарма Боярского?

«У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету: „Главное достояние России — это женщины“, — говорит Боярский и не умирает, остается жить», — отмечает артист.

Режиссером обеих частей станет создательница оригинального фильма Светлана Дружинина. Еще два года назад она заявляла, что «Гардемарины 1787. Война» окажется последним в серии фильмов. Первый под названием «Гардемарины, вперед!» вышел на экраны еще в 1988 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Дружинина раскрыла секрет поведения Макеевой на съемочной площадке.