Новинки осени: в российский кинопрокат выйдут два новых фильма про Гардемаринов

|
Аделина Ким
Аделина Ким 372 0

Актер Харатьян: два новых фильма «Гардемарины» выйдут на российских экранах осенью 2023-го

Новинки осени: в российский кинопрокат выйдут два новых фильма про Гардемаринов

Фото: Кадр из к/ф «Гардемарины, вперед!», реж. Светлана Дружинина, 1987 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Самый первый фильм «Гардемарины, вперед!» сняли еще в 1988 году.

В российском кинопрокате осенью выйдут два новых фильма «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Об этом ТАСС сообщил народный артист Дмитрий Харатьян.

«Четвертый фильм, который называется „Гардемарины 1787. Мир“ выходит 5 октября на всех площадках, кинотеатрах страны, я надеюсь. А второй фильм, который называется „Гардемарины 1787. Война“ выходит 16 ноября», — пояснил он.

Актер уверен, что зрители останутся под впечатлением и совсем не пожалеют о потраченном времени, когда увидят продолжение истории про «Гардемарины 1787». По его словам, в сражении на Кинбурнской косе, которое было в годы, которые указаны в названии фильма, большую роль в достижении победы сыграли дети гардемаринов. Поэтому в новом фильме младшее поколение сможет стать главными героями картины, а якобы погибшего персонажа Михаила Боярского оживят.

Такое решение было принято в связи с просьбами поклонников, которые считают, что герои не должны умирать. И как же женщины обойдутся без шарма Боярского?

«У него даже там есть сакраментальная фраза в конце, уж я открою секрет вам. По секрету всему свету: „Главное достояние России — это женщины“, — говорит Боярский и не умирает, остается жить», — отмечает артист.

Режиссером обеих частей станет создательница оригинального фильма Светлана Дружинина. Еще два года назад она заявляла, что «Гардемарины 1787. Война» окажется последним в серии фильмов. Первый под названием «Гардемарины, вперед!» вышел на экраны еще в 1988 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Дружинина раскрыла секрет поведения Макеевой на съемочной площадке.

+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:28
Президент Белоруссии Лукашенко: поляки для Запада являются расходным материалом
20:23
Невролог развеял мифы о пользе тренировок для мышц спины
20:10
«Влияет на эстетику»: почему важно стричь кончики волос?
19:53
Новинки осени: в российский кинопрокат выйдут два новых фильма про Гардемаринов
19:39
Историческая память: почему в Белоруссии День независимости отмечают 3 июля
19:29
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла девяти километров

Сейчас читают

«Именно женская история»: стоит ли прятать деньги от партнера в виде заначки
«Сожгли кожу и делаем по ней пилинг»: какие фрукты вреднее остальных
«Техосмотр» организма: насколько эффективны вакцины против онкозаболеваний
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео