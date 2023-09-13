Новые приключения гардемаринов покажут в кино этой осенью

Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский возвращаются на большие экраны — гардемарины снова в деле. Продолжение истории зрители увидят совсем скоро.

Создатели обещают новые увлекательные приключения. Не обошлось без мировых интриг на самом высоком уровне.

И все это — в роскошных декорациях и с эффектными батальными сценами. Режиссеру Светлане Дружининой удалось собрать поистине звездный состав.

Сплошь знаменитости: Александр Панкратов-Черный, Кристина Орбакайте, Александр Домогаров. Игру актеров и лихие повороты сюжета на специальном показе оценил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер семейного блокбастера «По щучьему велению». Фильм выйдет в прокат 26 октября при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино.