Новые приключения гардемаринов покажут в кино этой осенью

Эфирная новость 20 0

Создатели обещают новые увлекательные приключения.

Фото, видео: Кадр из к/ф «Гардемарины 1787. Мир», реж. Светлана Дружинина, 2023 г.; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский возвращаются на большие экраны — гардемарины снова в деле. Продолжение истории зрители увидят совсем скоро.

Создатели обещают новые увлекательные приключения. Не обошлось без мировых интриг на самом высоком уровне.

И все это — в роскошных декорациях и с эффектными батальными сценами. Режиссеру Светлане Дружининой удалось собрать поистине звездный состав.

Сплошь знаменитости: Александр Панкратов-Черный, Кристина Орбакайте, Александр Домогаров. Игру актеров и лихие повороты сюжета на специальном показе оценил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер семейного блокбастера «По щучьему велению». Фильм выйдет в прокат 26 октября при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
95.98
1.28 103.11
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
«Такого быть не должно»: делал ли Стас Костюшкин пластические операции
20:56
Путин после встречи с лидером КНДР посетил Амурский газоперерабатывающий завод
20:40
Новые приключения гардемаринов покажут в кино этой осенью
20:29
Премьер Армении Пашинян заявил о потере доверия к РФ на фоне спецоперации
20:23
Центробанк России отозвал лицензию у Райффайзенбанка
20:12
«Это не безобидная бутафория»: откуда реально взялись мумии «пришельцев» в Перу

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
Минобороны: ВСУ нанесли удар по Севастополю 10 ракетами
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России