В 12 лет дети выглядят иначе: внучку Долиной раскритиковали за несоответствие возрасту

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 14 0

Внучку Долиной раскритиковали за несоответствие возрасту

В 12 лет дети выглядят иначе: внучку Долиной раскритиковали за несоответствие возрасту

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Чем девочка не угодила пользователям сети?

Певица Лариса Долина поздравила в личном блоге с днем рождения внучку Сашу, которой исполнилось 12 лет. Однако пользователи сети раскритиковали девочку за слишком взрослый вид.

По мнению подписчиков, в ее возрасте дети обычно выглядят по-другому. Саша, в их понимании, на вид гораздо старше, словно ей все 18.

Возможно, стиль и цвет платья могли прибавить к внешности девочки несколько лет. В своем поздравлении Долина и сама отмечает, что, по крайней мере в общении, Саша действительно ведет себя как не по годам взрослая.

«Очень взрослая, иногда мне кажется, что я разговариваю со взрослой женщиной», — подчеркивает артистка.

При этом Саша, по мнению певицы, как и все подростки, во всем проявляет максимализм и стремление доказать свою правоту. Долина отметила, что делает все, чтобы ее внучка была счастливой.

«Пусть у тебя все получается, пусть рядом будут только те, кто тебя не использует, а умеет дружить и любить. Будь счастлива и здорова, моя Бусинка! Я рядом всегда!» — пожелала звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина рассказала, кто настоящий отец ее внучки.

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В 12 лет дети выглядят иначе: внучку Долиной раскритиковали за несоответствие возрасту

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