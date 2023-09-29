«Особенно не балует»: дочь Славы после родов самостоятельно содержит сына

Ухаживать за новорожденным наследником Александре помогает только няня.

Дочь певицы Славы артистка Александра Морозова после родов рассчитывает только на свои силы и деньги. Об этом она сообщила в интервью изданию utro.ru.

«Я успеваю быть и мамой, и выходить в свет. Мы наняли хорошую няню, которая проводит с ребенком четыре дня в неделю по восемь часов. В остальное время занимаюсь сыном сама, и это непросто — приходится вставать ночью, нет полноценного сна», — призналась звезда.

При этом 30 сентября ее сыну Арсению исполнится полгода. Певица раскрыла, что уже начала вовсю готовиться к торжеству.

«Я уже заказала тортик, позвала родственников. Надеюсь, что бабушка подарит нам свое присутствие. На рождение, кстати, она подарила нам не деньги, а красивую коляску», — порадовалась Морозова.

Знаменитость также отметила, что, поскольку Слава много работает, с внуком ей удается видеться всего пару раз в месяц, а ездить с ребенком к ней самой далеко. Поэтому обычно, если они сами навещают бабушку, то остаются у нее на несколько дней.

«Моя мама особенно не балует внука. Нам всего хватает, поэтому не могу сказать, что нам что-то нужно», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Славы рассказала, как изменилась ее жизнь после родов.

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