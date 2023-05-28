Дочь Славы рассказала, как изменилась ее жизнь после родов: «Не просто муж и жена»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 162 0

Дочь певицы Славы рассказала об изменениях в отношениях с мужем после рождения сына

Дочь Славы рассказала, как изменилась ее жизнь после родов: «Не просто муж и жена»

Фото: Instagram* / sasha_morozova_who_is

Читайте нас в: Дзен Новости

Александра Морозова стала мамой в конце марта, однако уже почувствовала перемены в себе и отношениях с мужем.

Дочь певица Славы рассказала, как изменилась ее жизнь и отношения с мужем после рождения сына. Наблюдениями Александра Морозова поделилась в личном блоге.

«Вчера сидели, общались и поняли, что в нашей жизни появилось больше смысла. Теперь мы не просто пара, не просто муж и жена… Мы теперь родители замечательного мальчика. И важно теперь воспитать хорошего человека в этот мир и стать заботливыми родителями», — написала дочь Славы.

ыаыаПосле родов дочь Славы убедилась, что ребенку нужна здоровая и самодостаточная мама. Instagram* / sasha_morozova_who_is

Александра Морозова стала мамой в конце марта. 24-летняя девушка родила первенца от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением.

После родов молодая мама поняла, что ребенку нужна здоровая мама. Сейчас она внимательно следит за всеми показателями и активно решает проблемы с прикусом.

Также дочь Славы решила развивать карьеру. Саша записалась на курсы актерского мастерства, чтобы в будущем занять достойное место в киноиндустрии. Вместе с этим Морозова будет продолжать писать песни и снимать клипы.

В январе 5-tv.ru сообщал, что в своем первом клипе дочь певицы Славы предстала беременной и полуголой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:10
Теракт ВСУ в Белгородской области: хронология событий в Козинке
12:59
Четыре признака: как понять, что понравившийся блогер занимается «инфоцыганством»
12:46
«Одна из инвестиций»: Захарова напомнила о роли США в Холокосте
12:31
Кылычдароглу нарушил запреты на предвыборную агитацию в Турции
12:20
Киев в отчаянии: повестки в ряды ВСУ выдают всем подряд
12:02
«Нацистами были поляки»: Германия пытается сделать Варшаву виновной в Холокосте

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Какую опасность для здоровья скрывают соленья? Ответ диетолога
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023