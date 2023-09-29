«Право требования»: как виновников ДТП судят уже после страховых выплат

Заработать на ДТП возможно — и этим пользуются очень грамотные юристы. Получив выплату от страховой компании, они подают иск в суд от имени автовладельца на виновника аварии и получают дополнительные деньги.

И это уже не покрывает полис. Как не стать жертвой таких дельцов, узнал корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

После мелкого ДТП, в которое попал Евгений Бакунин, он не хочет садиться за руль — боится последствий. Из-за небольшой царапины на бампере теперь приходиться бегать по судам.

«Нас признали виновными, потому что мы ехали сзади. <.> Спустя месяца три-четыре, нам приходит исковое заявление от ИП Крейдерман», — говорит он.

Протоколы и результаты экспертизы участники аварии отправили в свои страховые компании. Сумма ущерба составила всего 12 тысяч рублей, деньги в течение месяца поступили на счет пострадавшего.

«Потерпевшая обратилась в независимую экспертизу, ей не понравилась эта сумма, и исходя из этого они нам прислали другую сумму, порядка 20 тысяч рублей», — отмечает Бакунин.

После аварии с пострадавшим связывалась юридическая контора, которая за определенный процент от сделки обещала отсудить у виновника большую сумму за ущерб от ДТП. Причем иски подают даже спустя год после аварии.

«Все мы оформили, страховая выплатила. <…> По иску ИП Крейдерман о взыскании недоучтенной суммы страховой выплаты, которую страховая якобы не заплатила», — делится пострадавшая Людмила Муратова.

В судах Нижнего Новгорода — сотни однотипных исков. Юристы фирмы заказывают повторную, якобы независимую экспертизу, после оценки ущерба обращаются в суд.

Причем деньги требуют не со страховой компании, а с виновника ДТП. Как нам заявил один из юристов ИП «Крейдерман», ничего противозаконного они не делают.

«При недостаточной сумме выплаты от страховой компании потерпевший имеет право обратиться к виновнику, который причинил вред транспортному средству», — сказала юрист фирмы Галина Галунова.

Причем от этой ситуации никто не застрахован. Несмотря на то, что у вас есть страховой полис, за который вы платите каждый год, вы все равно находитесь в опасности.

Получается, нужно быть готовым к тому, что после аварии в вашем почтовом ящике окажется письмо с иском. Простыми словами, в случае, если юридическая контора договорится с пострадавшим в аварии, вы, скорее всего, будете платить из своего кармана.

По словам автоюристов, единственный способ не попасть на удочку сотрудников подобных контор — решать проблему до того, как она появилась. Необходимо сразу после аварии попросить пострадавшего написать хотя бы расписку, что после возмещения ущерба со стороны страховой компании он не будет требовать дополнительные суммы на ремонт.

«У пострадавшего в ДТП образовалась право требования к виновнику, это право безусловное, соответственно, это право требования к виновнику, пострадавший имеет право продать. <…> Да, это действительно законно», — говорит автоюрист Сергей Кузин.

Но полностью обезопасить себя от неожиданного иска после ДТП сложно. Пока закон позволяет юридическим фирмам зарабатывать на виновниках ДТП, водителям стоит быть осторожнее на дорогах.

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