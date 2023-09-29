В Госдуму внесен проект об увеличении МРОТ в следующем году

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 8 0

В Госдуму внесен проект о МРОТ в 19 242 руб в 2024 году

В Госдуму внесен проект об увеличении МРОТ в следующем году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

Читайте нас в: Дзен Новости

Каким показатель будет в 2024-м?

В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ в размере 19 242 рубля в следующем году. Информация следует из документа, опубликованного в базе нижней палаты парламента.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — следует из проекта.

Прежде глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что минимальный размер оплаты труда в России с 2024 года увеличится на 18,5%, что существенно больше инфляции. Вместе с этим вырастут заработные платы более чем 4,5 миллиона граждан.

Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с небольших зарплат внесут в Госдуму

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому и на сколько повысят зарплаты с 1 октября. Ожидается, что индексация затронет работников бюджетной сферы и некоторых служащих госучреждений. Также увеличатся зарплаты и пенсии военных, силовиков и приравненных к ним граждан.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.00
0.50 102.10
0.12
Два волшебных дня: когда делать денежную стрижку в октябре 2023

Последние новости

15:34
Минобороны РФ сообщило о девяти групповых ударах по складам боеприпасов ВСУ
15:24
Украинцам разрешили въезжать в Россию без виз
15:20
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арсения из Екатеринбурга
15:19
В Госдуму внесен проект об увеличении МРОТ в следующем году
14:53
«Героизм в прямом смысле слова»: Путин о бое в районе Урожайного
14:27
Сначала в купальнике, теперь просто голая: Бритни Спирс показала откровенное видео

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России