Уж замуж невтерпеж: в каком возрасте лучше всего вступать в брак

Идеальный период жизни для свадьбы оказался неожиданным.

Одни девушки, достигнув совершеннолетия, сразу же стремятся связать свою жизнь узами брака со своим молодым человеком. Другие дамы, ввиду своей занятости, откладывают замужество в долгий ящик, полагая, что им некуда спешить. Но когда девушке пора выходить замуж?

Замужество в 18

Многие девушки убеждены, что если по закону уже можно выходить замуж, то самое время это делать. Они думают, что этот возраст прекрасен абсолютно для всех начинаний, в том числе и для зарождения новой ячейки общества. Однако большинство браков рушатся, не просуществовав и нескольких лет.

Это связано с тем, что до этого момента мозг еще не развит полностью, поэтому человек может не до конца осознавать, что он хочет от партнера. И у него нет достаточного опыта для того, чтобы лучше понимать, что ему нужно.

23—25 лет

Многие сходятся во мнении, что именно этот период наиболее приемлем для того, чтобы девушка выходила замуж. Это объясняется тем, что примерно в этом возрасте каждая юная дама оканчивает свое обучение и находит работу. Поэтому у молодой супруги появляется возможность вносить свою лепту в семейный бюджет. Помимо этого, в этом возрасте девушка практически окончательно формируется физически и психологически. К слову, статистика гласит, что дамы, вышедшие замуж в 23—25 лет, счастливы в браке.

25 с хвостиком

Многие незамужние женщины после празднования двадцатипятилетнего юбилея начинают переживать, что у них еще нет мужа. Однако нет повода для тревоги. Ведь период от 25 до 30 лет является замечательным временем для замужества женщины.

У дамы окончательно сформировываются взгляды на жизнь. Она отлично понимает, что хочет не только от себя, но и от своего будущего мужа, поэтому ей гораздо проще найти того самого. Исследования также показывают, что идеальный возраст для вступления в брак — 28 лет и старше.

Немножко за 30. Есть надежда?

Наиболее низкий уровень разводов у людей, впервые вступающих в брак примерно в 30-34 года. Мужчинам лучше всего жениться в 32 года.

Между тем, затягивать со свадьбой не стоит. Мужчины, которые впервые женятся после 35 лет, часто разводятся. Скорее всего, они сталкиваются с уже отсеянными кандидатами из тех, кто меньше других подходил для брака.

Женщины, которые впервые выходят замуж в возрасте 45-49 лет, с меньшей вероятностью разведутся. Обычно женщины бросают своих кавалеров из-за недостатка образования или финансовой необеспеченности партнера.

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