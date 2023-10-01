«Я насилую тебя, чтобы не делать этого с другими»: маньяк 18 лет держал девушку в заложницах

Девочку украли в возрасте 11 лет и нашли только спустя 18 лет.

Джейси Ли Дьюгард украли прямо на глазах у одноклассников и отчима. Несмотря на это, найти ее не могли больше 15 лет. Первая зацепка появилась лишь тогда, когда похититель сам дал о себе знать, рассказывает издание «Мел».

Начало

В 1990 году девочка вместе с матерью, отчимом и младшей сестрой переехала в Калифорнию. Это был тихий, спокойный пригород, идеальный, как тогда считалось, для молодой семьи. Однако меньше чем через год именно там произошло ужасающее преступление.

Школьница направлялась от своего дома на остановку, где должна была сесть в школьный автобус. Она шла в своих мыслях, а издалека ее провожал взглядом отчим. Через какое-то время к ней подъехал серый седан, в котором сидели мужчина и женщина. Ребенка парализовали электрошокером и затолкали в машину. Седан скрылся за поворотом, и никто не успел запомнить его номер.

Дело быстро получило огласку — уже через несколько часов о произошедшем стали писать национальные СМИ. В поисках Джейси участвовали десятки волонтеров. Весь город был увешан листовками с фотографиями девочки.

Под подозрением оказался биологический отец и отчим. Близкие люди пропавшей смогли доказать свою непричастность к преступлению, пройдя тесты на детекторе лжи.

Ошибки полиции

Поиски Джейси не прекращались в течение следующих нескольких лет, но безуспешно. В апреле 1992 года некий мужчина сообщил, что видел пропавшую Дьюгард в желтом фургоне на заправке почти в 300 километрах от ее дома, но не смог уточнить номер автомобиля. Полиция выехала на проверку, но даже не стала осматривать парковку. Эти данные не удалость подтвердить, но позже выяснилось, что в этом месте действительно была Джейси.

В 2002 году сообщение получили спасатели о том, что девочка-подросток вывихнула плечо в бассейне дома 51-летнего мужчины Филлипа Гарридо. Этому инциденту не придали особого значения даже при том, что мужчина был ранее судим за изнасилование.

Преступник, который приходит сам

В 2009 года Гарридо снова появился в поле зрения полиции. Он пришел в Федеральное бюро расследований города Сан-Франциско, чтобы передать свое сочинение о способах перевоспитания людей, которые совершали сексуальное насилие. Однако к нему отнеслись как к умалишенному.

В тот же день Гарридо вместе с двумя девочками-подростками 12 и 15 лет посетил отделение полиции при Калифорнийском университете Беркли. Но и это не привлекло внимание стражей правопорядка.

«Раскрытое» дело

Филлип Гарридо, как законопослушный гражданин, сам пришел в орган надзора вместе со своей женой Нэнси Гарридо, Джейси Ли Дьюгард, и двумя девочками-подростками. Пропавшая девушка представилась Алисой.

«Алиса» сообщила, что она — мать двух девочек и, зная о прошлом Филиппа, все равно считает его великим человеком, который изменился с тех пор, как его осудили.

Девушка сообщила, что ей 29 лет и ее часто принимают за сестру дочек. Гарридо же, находясь в другой комнате, сообщил, что все три девочки — его племянницы. Их показания не сходились. Также у «Алисы» не нашлось документов, подтверждающих ее личность.

В это время, в соседней комнате Филлип Гарридо уже признался в похищении и изнасиловании Джейси Ли Дьюгард.

Как позже выяснилось, что Гарридо рассказывал девочке, что у него есть проблемы сексуального характера, и что он насилует ее, чтобы не делать этого с другими.

Следствие виток за витком раскрывало страшную правду. В 1994 году 14-летняя Джейси родила от Филлипа первую дочь. В 1997 году — вторую. Когда дети стали взрослеть, Гарридо придумал историю о том, что девушка — это старшая сестра, детей он отдал на воспитание жене Нэнси, которая помогала маньяку заточить Дьюгард.

В 2011 году Гарридо признали виновными в похищении человека и изнасиловании. Филлипа приговорили к 431 году пожизненного заключения.

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