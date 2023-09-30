Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 11 0

Действующий американский лидер часто вытворяет странные вещи.

Трамп спародировал Байдена и рассмешил американцев

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Бывший президент США Дональд Трамп спародировал действующего главу страны Джо Байдена в ходе выступления на митинге сторонников в Калифорнии. Его сценка так понравилась зрителям, то экс-глава Белого дома сорвал бурные овации.

Трамп показал одну из ситуаций с Байденом, тогда тот потерялся на сцене и не мог найти выход.

«(Байден. — Прим. Ред.) не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?“» — сказал Трамп.

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Подобные конфузы с президентом США скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. Он довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи. Например, как рассказывал ранее 5-tv.ru, Байден «вышел из строя» во время интервью.

В ноябре американскому лидеру исполнится 81 год. Он является самым возрастным президентом в истории США.

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