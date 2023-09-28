Байден против Трампа: кто победит на выборах в США в 2024 году

Новые президентские выборы пройдут в США в 2024 году. Вторые по счету предвыборные республиканские дебаты прошли 27 сентября.

Всего участников семь, однако для большинства президентская гонка все же выглядит как противостояние Джо Байдена и Дональда Трампа. Кто же все-таки победит — действующий или бывший президент?

Джо Байден и выборы в США



Избиратели считают 80-летнего Байдена слишком старым для переизбрания на еще один президентский срок. www.globallookpress.com / Yuri Gripas — Pool via CNP

Большинство американцев не хотели бы видеть Байдена в роли нового президента. По мнению населения, он слишком стар для второго срока.

На днях представители республиканской партии вновь начали говорить о возможности импичмента для Байдена. Поводом стало, в том числе, поведение его сына Хантера, который имеет, мягко говоря, плохую репутацию.

Наследник президента может сесть в тюрьму на 25 лет — его обвиняют в незаконном приобретении оружия и неуплате налогов. Помимо этого, Хантер доставил отцу немало проблем из-за своего образа жизни.

Откровенные материалы с отдыхающим в кругу девушек легкого поведения сыном президента буквально разошлись по всему интернету. Так, основная претензия американцев в том, что Байден и его наследник натворили много дел.

Президент США собрал слишком много «желтых карточек», если прибегать к футбольной терминологии. Простые граждане обвиняют его в коррупции, растущей инфляции и самом большом в истории страны госдолге.

Дональд Трамп на выборах в США



Бывший президент США убежден, что сегодня страной управляют тираны и фашисты. www.globallookpress.com / Julia Nikhinson — CNP

Экс-хозяину Белого дома предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.

Как это вписывается в его планы стать президентом страны в следующем году? Трамп призвал избирателей сделать все возможное для отстранения от должности Байдена.

Он считает, что сейчас страной управляют тираны и фашисты, и видит лучшим кандидатом на роль президента только себя. Главные государственные проблемы, как утверждает сам Трамп, ему удастся решить всего за несколько дней — также он обещает урегулировать украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Байден и Трамп теряют рейтинги на фоне бесконечных скандалов.