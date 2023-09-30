За ними будущее: в какие кружки сегодня стоит отдавать детей

Правильное образование способно дать толчок в развитии ребенка. Как не ошибиться и правильно определить склонности своего малыша?

По мере взросления ребенка каждый родитель сталкивается с вопросом его разностороннего развития. В наши дни существуют студии, кружки и секции на любой вкус и кошелек. Однако нередко родители допускают ошибку, отправляя ребенка учиться тем вещам, к которым у него совсем нет склонностей.

Сегодня, чтобы воспитать гения, отличным вариантом для ребенка с математическим складом ума могут стать специальные школы. Как пишет URA.RU, обучение ментальной арифметике показывает ошеломляющие результаты. Обучение строится на основе осваивания методики быстрого устного счета, построенной на работе с абакусом. Это один из самых древних калькуляторов, которым пользовались еще до появления электронно-вычислительных инструментов.

Дети изучают правила счета на этом инструменте, а потом просто его визуализируют у себя в голове. Подобный формат не только учит детей считать, но и развивает воображение. В процессе обучения задействуются все основные функции головного мозга, и как следствие — увеличиваются скорость мышления, скорость переключения, улучшается память, внимание и самоконтроль.

Курсы скорочтения и каллиграфии также станут отличным способом развить скиллы ребенка. После посещения обучающих занятий скорость чтения и поглощения информации увеличивается на 20-30 слов в минуту за месяц занятий.

Сами преподаватели отмечают, что владение тремя техниками открывает перед детьми большой простор для самореализации.

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