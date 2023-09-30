За ними будущее: в какие кружки сегодня стоит отдавать детей

|
Алина Крылова
Алина Крылова 29 0

Кружки по ментальной арифметике помогут развить кругозор детей

За ними будущее: в какие кружки сегодня стоит отдавать детей

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

Читайте нас в: Дзен Новости

Правильное образование способно дать толчок в развитии ребенка. Как не ошибиться и правильно определить склонности своего малыша?

По мере взросления ребенка каждый родитель сталкивается с вопросом его разностороннего развития. В наши дни существуют студии, кружки и секции на любой вкус и кошелек. Однако нередко родители допускают ошибку, отправляя ребенка учиться тем вещам, к которым у него совсем нет склонностей.

Сегодня, чтобы воспитать гения, отличным вариантом для ребенка с математическим складом ума могут стать специальные школы. Как пишет URA.RU, обучение ментальной арифметике показывает ошеломляющие результаты. Обучение строится на основе осваивания методики быстрого устного счета, построенной на работе с абакусом. Это один из самых древних калькуляторов, которым пользовались еще до появления электронно-вычислительных инструментов.

Дети изучают правила счета на этом инструменте, а потом просто его визуализируют у себя в голове. Подобный формат не только учит детей считать, но и развивает воображение. В процессе обучения задействуются все основные функции головного мозга, и как следствие — увеличиваются скорость мышления, скорость переключения, улучшается память, внимание и самоконтроль.

Курсы скорочтения и каллиграфии также станут отличным способом развить скиллы ребенка. После посещения обучающих занятий скорость чтения и поглощения информации увеличивается на 20-30 слов в минуту за месяц занятий.

Сами преподаватели отмечают, что владение тремя техниками открывает перед детьми большой простор для самореализации.

Ранее 5-tv.ru обозревал, нужны ли ребенку внеклассные занятия.

+14° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:18
Боятся показать лица: эсэсовец сбежал после скандала с Зеленским в парламенте Канады
11:06
Психбольница и зависимости: ТОП актеров СССР, чьих трагедий можно было избежать
10:53
Алиев назвал число вернувшихся из Азербайджана в Карабах переселенцев
10:32
В Херсоне сообщили о повреждении завода при атаке
10:14
Пассажирский автобус перевернулся в Турции. Есть погибшие
10:00
БПЛА «Орлан» — глаза российских бойцов: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Победили смерть: ТОП-5 историй излечившихся от рака российских звезд
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России