«Вместе уже 20 лет»: Энрике Иглесиаса тайно женился на Анне Курниковой?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 94 0

Брат певца Энрике Иглесиаса проговорился про его тайную свадьбу с Анной Курниковой

«Вместе уже 20 лет»: Энрике Иглесиаса тайно женился на Анне Курниковой?

Фото: DPA / ТАСС

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Кажется, до недавнего времени только близкие знали о том, что испанский певец и российская теннисистка связали себя узами брака.

Недавно родной брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио посетил шоу, в котором рассказал о жизни своих звездных родственников. Он ненароком затронул тему любовных отношений музыканта и его возлюбленной российской теннисистки Анны Курниковой. Хулио Иглесиас проговорился что его брат и спортсменка уже давно женаты. Они просто этого не афишировали.

«Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и все», — сказал брат артиста.

Исходя из слов Хулио Иглесиаса, можно предположить, что его брат и спортсменка провели небольшую и тайную свадьбу, на которой были только самые близкие. Об этом сообщило издание marca.com.

Тем не менее среди поклонников звездной пары распространялись слухи о том, что сейчас они в разрыве. Поэтому неясно: вместе ли Энрике Иглесиас и Анна Курникова сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как теннисистка и певец воспитывают детей.

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