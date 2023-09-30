В Красноярске осуществили мечту подростка из ДНР, мама которого погибла от снаряда ВСУ

День, когда он остался без самого, одного человека, школьник запомнил навсегда.

В рамках проекта «Это дети… Донбасса» исполнилась мечта 12-летнего Вадима из Макеевки. Трогательной историей поделился Telegram-канал Mash.

Полгода назад во время обстрела от разрыва украинского снаряда погибла его мать. С тех пор мальчик живет вместе со своим отчимом, помогает по хозяйству, любит рисовать и учится водить машину.

«Мама у меня была обычной женщиной, хозяйкой. Все делала по дому, я ей помогал. Все было хорошо. Ездили и купаться, и в зоопарки. Мама у меня была хорошая…», — рассказывает Вадим.

Школьник до сих пор хранит сумку матери, которая была с ней в момент гибели.

«Тут (в сумке. — Прим. ред.) все, что при маме было — насквозь разорвало. (Тяжело вздыхает. — Прим. ред.). Это мамин телефон, в этот момент она по телефону разговаривала», — показывает мальчик вещи родительницы.

День трагедии он запомнил на всю жизнь.

«Был обычный день, мне привели сестру. Мама пошла с крестной к моему брату… Я только поговорил с мамой, и она сказала, что ей звонят. Потом проходит минут 15 — я слышу взрывы. Младшая сестра начинает кричать, бегать, звонить. Я выбегаю… Я не сразу в это поверил», — вспоминает Вадим.

Место трагедии показал отчима ребенка. По его словам, женщины услышали свист и присели возле одного из частных домов вдоль дороги, чтобы укрыться от попаданий. Страшную картину запечатлела камера видеонаблюдения.

«Прилет буквально в четырех-пяти метрах. Алина (крестная. — Прим.ред.) сразу погибла. Юля (мама мальчика. — Прим.ред.) сюда подползла. У нее ступню оторвало», — рассказывает мужчина.

Вадиму быстро пришлось стать взрослым. Но хотя бы на один день его вернули в детство. Всю жизнь он мечтал покататься на настоящем гоночном автомобиле, и это желание осуществилось.

Подросток слетал в Красноярск, где ему устроили экскурсию по городу, рассказав о местных достопримечательностях. Затем парня отвезли на гоночный трек, где он в качестве пассажира принял участие в дрифт-заезде. Вадим признался, что был в полном восторге.

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