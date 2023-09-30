Вместе навсегда: День воссоединения РФ с новыми регионами отметили концертом на Красной площади

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 13 0

В Москве прошел праздник в честь воссоединения РФ с новыми регионами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На торжественное мероприятие съехались десятки российских артистов.

Накануне Дня воссоединения на Красной площади состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участие в нем приняли самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса. На сцену с песнями вышли Николай Басков, Олег Газманов, Стас Пьеха, SHAMAN, Лариса Долина, Денис Майданов.

Красная площадь едва вместила в себя всех желающих прикоснуться к всеобщему ликованию. Народу было настолько много, что в центре Москвы яблоку было негде упасть. Под песни российских артистов танцевали дети и взрослые, мужчины и женщины. Само мероприятие состоялось в закрытом формате: часть улиц на подъезде к Красной площади была перекрыта.

Среди присутствующих на мероприятии отметились и жители Донецка, Горловки и других регионов РФ. В беседе с журналистами они отметили, что долго ждали этого события, и их молитвы были услышаны.

«На Красной площади ни одного свободного квадратного места: от Исторического музея до храма Василия Блаженного тысячи россиян со всей страны с триколорами в руках празднуют первую годовщину воссоединения регионов с Россией», — передают корреспонденты с места событий.

Завершилось мероприятие исполнением гимна России: его SHAMAN и остальные аристы исполнили при поддержке слушателей. Расходились присутствующие с широкой улыбкой.

Напомним, праздник в честь воссоединения РФ с новыми регионами Владимир Путин учредил 28 сентября. Теперь ежегодно 30 сентября будет памятной датой в истории России. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Он прошел с 23 по 27 сентября, на седьмом месяце военной операции России на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, как сегодня обстоят дела российской армии на купянском направлении.

Тема:
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