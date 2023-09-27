В беде не бросили: новейшие VR-комплексы передадут в больницы Донецка

Гуманитарную помощь в преддверии Дня воссоединения России с новыми территориями в Донбасс передала делегация Союзного государства.

В донецкие больницы поступят новейшие VR-комплексы. Они предназначены для реабилитации детей с ДЦП и пациентов с минно-взрывными и осколочными ранениями.

Гуманитарную помощь в преддверии Дня воссоединения России с новыми территориями в Донбасс передала делегация Союзного государства РФ и Белоруссии. А детям в Луганской республике привезли больше 100 ноутбуков и проекторов.

Помимо оргтехники, местный сельско-хозяйственный колледж получил и несколько белорусских тракторов. На них будущие аграрии смогут оттачивать профессиональные навыки.

«Мы убеждены в том, что техника послужит долго, потому что она сделана с душой, с любовью», — отметил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Когда я увидел трактор, глаза загорелись: вау, большая машина. Довелось на ней прокатиться. И все, мне понравилось», — говорит учащийся ГБОУ СПО ЛНР «Новосветловский аграрный колледж» Дмитрий Корнеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что студенты Санкт-Петербургского политехнического университета в рамках акции Минобрнауки «Вузы для фронта!» отправили в зону спецоперации партию гуманитарной помощи. Для российских солдат собрали маскировочные сети, противошоковые препараты, радиостанции, а также средства гигиены, компьютеры, белье, сладости и даже автомобиль, который передал один из преподавателей вуза.