Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от использования WhatsApp*

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Педагогам предлагают решать рабочие вопросы с помощью российского аналога.

Учителям в Дагестане рекомендовали отказаться от использования WhatsApp*

Фото: www.globallookpress.com / Cesar Conventi

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В Дагестане напомнили учителям о необходимости отказаться от использования популярного мессенджера WhatsApp* в рабочих целях. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки республики.

«С 1 марта 2023 года <…> запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp*», — отметили в ведомстве.

Аналогичный запрет намерены ввести и в Свердловской области, пишет портал E1.

В качестве альтернативы преподавателям предложили перейти на образовательную платформу «Сферум». Ее разработали совместными усилиями специалисты из Минпросвещения и Минцифры.

А прикроют ли? Что ждет WhatsApp* в ближайшем будущем

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие кружки нужно отдавать детей. Родителям необходимо обратить внимание на ту сферу, где у ребенка прослеживается явный талант.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

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