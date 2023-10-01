«Она меня будоражит»: актер Сергей Бурунов назвал своих любимых артистов

Голосу Ди Каприо нравится Агаларов, но на этом еще не все. Чьи имена в личном топе знаменитого артиста?

Артист и актер дубляжа Сергей Бурунов редко посещает светские мероприятия. Поэтому, когда он посетил презентацию нового проекта Эмина Агаларова караоке-клуб Royal Estate, знаменитость буквально окружили журналисты.

Певец Эмин Агаларов организовал новый проект. Он открыл караоке-клуба Royal Estate. Заведение посетило много звезд. В том числе там был актер Сергей Бурунов. Сайту 5-tv.ru удалось узнать, какие молодые музыканты нравятся звезде дубляжа.

«Эмин Агаларов, Алексей Чумаков. Ну так, навскидку», — заявил актер.

При этом он отметил, что не может так резко вспомнить артистов еще моложе. Бурунов признался, что особо не следит за музыкальной индустрией.

Кто-то из журналистов произнес имя певицы Ольги Серябкиной. На это актер выдал неожиданную реакцию.

«Ольга Серябкина! Не произносите это имя! Она меня будоражит», — воскликнул Бурунов.

Однако потом мужчина отметил, что экс-солистка группы Serebro — замечательная исполнительница и прекрасный человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Бурунов не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо в новом фильме впервые за 18 лет.