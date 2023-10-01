«Она меня будоражит»: актер Сергей Бурунов назвал своих любимых артистов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 10 0

Сергей Бурунов заявил, что одно имя Ольги Серябкиной его будоражит

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Голосу Ди Каприо нравится Агаларов, но на этом еще не все. Чьи имена в личном топе знаменитого артиста?

Артист и актер дубляжа Сергей Бурунов редко посещает светские мероприятия. Поэтому, когда он посетил презентацию нового проекта Эмина Агаларова караоке-клуб Royal Estate, знаменитость буквально окружили журналисты.

Певец Эмин Агаларов организовал новый проект. Он открыл караоке-клуба Royal Estate. Заведение посетило много звезд. В том числе там был актер Сергей Бурунов. Сайту 5-tv.ru удалось узнать, какие молодые музыканты нравятся звезде дубляжа.

«Эмин Агаларов, Алексей Чумаков. Ну так, навскидку», — заявил актер.

При этом он отметил, что не может так резко вспомнить артистов еще моложе. Бурунов признался, что особо не следит за музыкальной индустрией.

Кто-то из журналистов произнес имя певицы Ольги Серябкиной. На это актер выдал неожиданную реакцию.

«Ольга Серябкина! Не произносите это имя! Она меня будоражит», — воскликнул Бурунов.

Однако потом мужчина отметил, что экс-солистка группы Serebro — замечательная исполнительница и прекрасный человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Бурунов не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо в новом фильме впервые за 18 лет.

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
97.41
0.41 103.16
1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:03
Крымские ПВО сбили две ракеты ВСУ в небе над Джанкойским районом
14:55
«Она меня будоражит»: актер Сергей Бурунов назвал своих любимых артистов
14:37
«Оттягивание агонии»: новый план Зеленского назвали самоубийством для Украины
14:25
Волосы встают дыбом: ТОП-5 самых жутких языческих обрядов в истории славян
14:04
Более 130 лет считали вымершим: в ловушку фермера попало необычное животное
13:42
«Поздно бьем в набат»: онколог объяснил причины «омоложения» рака

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России