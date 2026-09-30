«Нужно больше зарабатывать»: актер Влад Прохоров станет отцом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Избранница артиста на 21 год старше своего возлюбленного.

Актер Влад Прохоров станет отцом

Фото: Титов Андрей/ТАСС

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Актер Влад Прохоров станет отцом

Актер Влад Прохоров станет отцом. Радостной новостью он поделился с изданием 7Дней.ru.

Избранницей артиста стала его агент Наталья Гнеушева, которая старше 28-летнего возлюбленного на 21 год.

Прохоров отметил, что он и его вторая половинка мечтали о ребенке, но когда-нибудь в будущем. Артист видел себя родителем лет в 35. Но, когда узнал о беременности избранницы, решил: даже хорошо, что малыш появится на свет именно в это время.

«Внутри появилось новое чувство, которое я пока даже не могу точно сформулировать. Недавно ощутил связь со своим ребенком. Я не из тех, кто сразу начинает плакать от умиления, но это не значит, что ничего не чувствую», — уточнил Прохоров.

Актер признался, что первой мыслью после новости об интересном положении Гнеушевой было начать еще больше работать, чтобы иметь хороший доход. Расслабляться, по словам знаменитости, нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у актера и предпринимателя Алексея Гаврилова родится четвертый ребенок. Его жена, баскетболистка Катерина Кейру, поделилась радостной новостью о беременности на своей странице в социальных сетях.

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