Петербург стал лидером по числу аварий с участием электросамокатов
Как бороться с проблемой и нужно ли запрещать самокаты совсем?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Неутишительная статистика: Петербург стал лидером антирейтинга по количеству аварий с участием электросамокатов. За год в городе произошло более 60 ДТП со средствами индивидуальной мобильности.
На этом фоне активизировались разговоры об ужесточении ответственности пользователей подобной техники. Однако кикшеринговые компании видят решение проблемы в другом. Аргументы сторон выслушал коррепондент «Известий» Роман Иконников.
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