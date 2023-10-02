Петербург стал лидером по числу аварий с участием электросамокатов

Неутишительная статистика: Петербург стал лидером антирейтинга по количеству аварий с участием электросамокатов. За год в городе произошло более 60 ДТП со средствами индивидуальной мобильности.

На этом фоне активизировались разговоры об ужесточении ответственности пользователей подобной техники. Однако кикшеринговые компании видят решение проблемы в другом. Аргументы сторон выслушал коррепондент «Известий» Роман Иконников.