Путин рассказал, какие специалисты нужны российской культуре

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Президент сообщил о новых стратегиях для театров, музеев и архивов.

Путин заявил о новых стратегиях в культуре

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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В России готовят отдельные стратегии развития театров, музеев и архивов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам главы государства, в стране уже действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. При этом для отдельных направлений разрабатывают собственные планы развития. Такие документы уже запустили для библиотечного дела и креативных индустрий, теперь работа идет над стратегиями для архивов, театров и музеев.

Особое внимание Путин предложил уделить людям, которые будут работать в этих сферах.

«Сегодня нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги, менеджеры, которые понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и знают толк в технологиях», — высказался Путин.

Отдельный акцент президент сделал на подготовке кадров.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр культуры России Ольга Любимова заявила о невозможности полностью исключить российскую культуру даже в недружественных странах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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