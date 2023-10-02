Двухместный каяк перевернулся на Ладожском озере. Есть погибший

Эфирная новость 14 0

Двухместный каяк перевернулся на Ладожском озере

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Трагедии могло не быть, не реши мужичина отправиться в опасный сплав.

Непогода стала причиной трагедии на Ладожском озере. Группа туристов решилась на опасный сплав, несмотря на предупреждения МЧС. В итоге сильный ветер поднял такие высокие волны, что одна из них перевернула двухместную лодку.

Находившийся в ней мужчина погиб, еще одна туристка, пока находилась в воде в ожидании спасателей, — получила сильное переохлаждение. Чтобы добраться до пострадавшей, спасателям пришлось преодолеть 18 километров бездорожья, два из которых они прошли пешком. Женщину эвакуировали и передали медикам.

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.41
0.41 103.16
1.06
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

9:27
Мобильные гробы из стали: в США заговорили о ловушке, устроенной для ВСУ
9:14
Николай Басков: «Настало время подниматься с хорошими песнями»
9:06
Юрист назвал главную ошибку россиян при выходе на пенсию
8:53
Двухместный каяк перевернулся на Ладожском озере. Есть погибший
8:42
Сборная ВС России выиграла девять медалей на ЧМ по пулевой стрельбе
8:31
«Киевский клоун»: Маск выставил Зеленского посмешищем всего одним фото

Сейчас читают

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать
Митя Фомин спел в ванне нагишом и опубликовал видео в сети
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России