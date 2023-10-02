Ноль благоустройства, но взятку дали: громкое дело об аресте мэра Печоры

Подозреваемого в коррупции мэра Печоры арестовали и отправили в СИЗО на ближайшие два месяца. Чиновнику не помогли заявления о желании отправиться в зону спецоперации.

Как считает следствие, Валерий Серов получил крупную взятку от бизнесмена за обещание предоставить ему муниципальные контракты в сфере городского благоустройства. При этом зимой в Печорах случилась настоящая коммунальная катастрофа — лопались трубы, а стены в подъездах покрывались гигантскими сосульками.

После вмешательства журналистов на эту ситуацию обратили внимание правоохра-нительные органы. По данным следственного комитета, мэр действовал не один, а вместе со своим заместителем Андреем Канищевым, которого еще раньше заключили под стражу за то, что он до смерти избил человека.