Крыша церкви рухнула на прихожан во время церемонии крещения

На востоке Мексики идет разбор завалов на месте обрушения церкви. Во время церемонии крещения там обрушилась крыша. Погибли по меньшей мере семь человек, еще десять серьезно пострадали — их срочно доставили в больницу, некоторые находятся в критическом состоянии. Местные жители активно оказывают помощь — многие приносят воду и продовольствие к месту обрушения.