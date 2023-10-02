Крыша церкви рухнула на прихожан во время церемонии крещения

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Среди пострадавших — люди в критическом состоянии. Есть и погибшие.

Фото, видео: Reuters / SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; 5-tv.ru

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На востоке Мексики идет разбор завалов на месте обрушения церкви. Во время церемонии крещения там обрушилась крыша. Погибли по меньшей мере семь человек, еще десять серьезно пострадали — их срочно доставили в больницу, некоторые находятся в критическом состоянии. Местные жители активно оказывают помощь — многие приносят воду и продовольствие к месту обрушения.

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