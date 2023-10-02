Наборы для новорожденных вручили молодым родителям из новых регионов

Тысячи молодых мам из новых регионов России получили подарки по случаю рождения младенцев. Такую поддержку семьям оказывает Благотворительный фонд помощи детям Донбасса. Наборы, в которых собрано все необходимое для новорожденных, волонтеры Народного фронта доставляют прямо в роддома. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин все увидел.

Пока маленькая Ульяна крепко спит у мамы на груди, ее сестра Лиза осваивает горку.

Всей семьей они пришли в первую Центральную клиническую больницу Донецка за подарком — набором самого необходимого в первые месяцы жизни малыша.

«Я рада, что в этот раз. Месяц — это очень хороший срок получить, потому что все будет по размеру», — отметила жительница Донецка Анастасия.

В больницу, в которой наблюдаются девушки, привезли первую партию коробок для новорожденных, уже начали раздавать.

«Полотенце, одеяло, бутылочки. Пригодится тут много чего. Даже вот есть на зиму что-то теплое, размер хороший. Хорошая коробочка. Спасибо», — поблагодарила Анастасия.

Одежда, подгузники, пеленки, игрушки, бутылочки, смеси для питания — всего 51 наименование. Все это отвечает самым строгим требованиям и стандартам. За время проведения акции более 19 тысяч семей получили наборы для новорожденных от Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного банком «РОССИЯ».

«Мамочек, которые родили ребенка, к счастью, несмотря на сложную ситуацию, — их все равно много. Это для нас такой, конечно, их героический подвиг, поэтому мы всячески хотим их поддерживать в этом и создать, по возможности, комфортные условия для того чтобы растить ребенка», — отметила директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

В этом году основное количество наборов для новорожденных уже доставлено на места. Объемный груз привозили фурами. Всего пришло 11 машин.

Приехал один из шести КамАЗов с очередной партией коробок для новорожденных. Уже привезли тысячу штук, еще 2 200 сейчас, а остатки — в ближайшее время.

Наборы моментально расходятся, поэтому в октябре и ноябре поставки планируются еще. С доставкой коробок до роддомов на новых территориях помогает Народный фронт.

«В прошлом году получилось для всех новорожденных привезти наборы. Были очень крутые отзывы от мам, мамы довольны. Пожелали еще. И вот, Фонд помощи детям Донбасса с Народным фронтом реализуют эту миссию гуманитарную», — рассказал Сергей Самохин, руководитель РИК «Народного фронта» ДНР.

Наборы уже развозят по всей республике. Например, в роддом Енакиева.

— Спешим вас поздравить с рождением ребенка, вручить вам такой набор.

— Спасибо большое.

А это уже соседняя Луганская Народная Республика.

«Хочу выразить огромную благодарность нашим жителям, нашим деткам. Спасибо, что вы для нас делаете. Огромное просто», — поблагодарила жительница Луганска Виктория Жильчук.

У Виктории двое детей, старшей дочери десять лет. Теперь появился мальчик Ярослав — 55 сантиметров ростом. Набора одежды из коробки ему хватит на ближайшие три или даже четыре месяца.

«Это очень большая помощь. Это все вместе, это все сразу. Это очень большая помощь материальная семье. Заказы поступают по мере формирования, по мере рождаемости детей. Сколько будет, столько будем заказывать», — пояснила Ирина Сорокина, и. о. заведующего амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи № 2 Донецка.

Рождаемость в новых регионах растет уже сейчас. Медики говорят, дальше ожидается всплеск. Число свадеб, несмотря на боевые действия, в этом году уже превысило прежние показатели, а значит, акцию с наборами для новорожденных проведут еще не один раз.