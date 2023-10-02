«Внешность подвела»: выйти на омского преступника помогло случайное совпадение

Росгвардейцам Челябинска удалось задержать предполагаемого омского вора, который прятался более двух месяцев.

Мужчина, подозреваемый в совершении кражи в Омске, пытался скрыться от следствия в Челябинске. Как поделились с изданием URA.RU в пресс-службе областного управления Росгвардии, правоохранители поймали вероятного преступника благодаря случайному совпадению.

Как уточнили в ведомстве, что рогсвардейцы поймали мужчину, приметы которого совпадали с указанными в ориентировке, выставленной челябинским отделом полиции. Однако информация не подтвердилась. Но оказалось, что с 15 июля мужчина находился в федеральном розыске за ГУФСИН по Омской области, как подозреваемый в краже, скрывшийся от органов дознания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас с задержанным работают сотрудники полиции.

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