В Польше обнаружили уникальную могилу скифского воина

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Полина Долгова
Полина Долгова 23 0

Польские археологи обнаружили могилу скифского воина в Подкарпатском воеводстве

В Польше обнаружили уникальную могилу скифского воина

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Какие погребальные дары обнаружили в захоронении?

Уникальное захоронение скифского воина нашли польские археологи в городе Собецин в Подкарпатском воеводстве, сообщает агентство PAP.

«Могила скифского воина была обнаружен в Собецине около Ярослава, Подкарпатское воеводство. Это уникальная находка не только для Польши, но и для соседних стран этого региона», — заявил Бургхардт.

Среди погребальных даров нашли керамический сосуд, железный нож и элементы железного оружия — такие, как наконечник копья и ледоруб.

Скифы — это народ, населявший в древности прилегающие к Черному морю степные пространства на юге нынешней Европейской России и пришедшей, скорее всего, с востока на смену более древним «киммерийским» обитателям этой страны. Их культурными маркерами являются звериный стиль в искусстве, набор оружия, характерное снаряжение для верховой езды.

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