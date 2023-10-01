Крик тысячи мертвецов: древняя реликвия ацтеков издает самый жуткий звук в мире

От такого звука в обычной жизни мурашки бегут по коже.

Ученые сумели в точности воспроизвести самый жуткий звук в мире. Некоторые из тех, кто слышал его в реальной жизни, сравнили «ноты» с криком тысячи мертвецов.

По информации The Daily Mail, официально он принадлежит давно вымершей цивилизации ацтеков. Атрибут, названный свистком смерти, наводил ужас еще в древние времена и, по информации источников, использовался для жертвоприношения и пыток. Журналисты описали его как нечто среднее «между жутким, свистящим порывом ветра и воплем мертвых из преисподней.

Чтобы в полной мере воссоздать звук легендарной реликвии, ученые напечатали на 3D-принтере копию, максимально приближенную к оригиналу. Американская компания HeyGears, вдохновившись научным прорывом, поставила производство ацтекских свистков на поток: теперь их можно купить, например, на Хэллоуин.

Впервые странный привет из прошлого археологи обнаружили, откопав два экземпляра в форме черепов: они были вложены в руки обезглавленного 20-летнего мужчины, которого принесли в жертву перед храмом бога ветра Эхекатля и захоронили там же. С тех прошло почти 25 лет, а тайна этого «сокровища» и по сей день будоражит ученых.

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