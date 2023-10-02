«Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли «Грифон»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Система будет состоять 136 аппаратов, которые окажутся на орбите.

«Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли «Грифон»

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

Государственная космическая корпорация «Роскосмос» приступила к работе над проектом «Грифон», который представит собой скопление малых спутников, обозревающих всю поверхность Земли. Об этом рассказал генеральный директор компании Юрий Борисов в рамках Международного астронавтического конгресса в Баку.

«Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием «Грифон“», — прокомментировал он.

По словам Борисова, система будет включать 136 аппаратов, которые будут выведены на орбиту. Они будут производить мониторинг за всей поверхностью Земли и передавать полученные данные российским специалистам.

Глава «Роскосмоса» отметил, что для успешного функционирования «Грифона» серьезную работу придется проделать и в пределах планеты. Для этого на Земле будет установлена обширная сеть приема.

На полях прошедшего в Петербурге форума «Россия — Африка» представители госкорпорации пригласили африканские страны принять участие в создании системы. Ожидается, что «Грифон» будет предоставлять актуальные данные о территориях РФ каждые 30 часов, а о мире — каждые 40.

Ранее 5-tv.ru писал, когда российские космонавты планируют выйти в открытый космос.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.41
0.41 103.16
1.06
Капризы Венеры и магия Черной Луны: 4 знака зодиака ждет финансовый успех...

Последние новости

17:16
Чьи зубы?! Том Хэнкс пожаловался на рекламу стоматологии со своим лицом
17:15
Это не закончится никогда: что требуют Цивин и Дрожжина от семьи Баталовых в новом иске
17:07
«Роскосмос» приступил к созданию системы мониторинга Земли «Грифон»
17:04
Профилактика стрессов: как укрепить психику и нервную систему
16:47
Мэра Тулуна допросили по делу о переселении людей из ветхого жилья
16:32
Есть дела и поважнее: почему брат Бориса Моисеева не приехал на открытие памятника певцу

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
Дети умирают сотнями, правительство бездействует: что происходит в медицине США
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России