По новой программе: когда российские космонавты планируют выйти в открытый космос

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Российские космонавты выйдут в открытый космос осенью

По новой программе: когда российские космонавты планируют выйти в открытый космос

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Из-за смещения графика поставки оборудования планы изменились.

Российские космонавты уже этой осенью выйдут в открытый космос по программе для новой экспедиции. Об этом агентству ТАСС сообщил командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко.

По его словам, выход в космос запланирован на октябрь–ноябрь текущего года. Однако это не все — на 2024 год запланировано сразу три внекорабельных операции.

Однако планы были таковыми не с самого начала, рассказал Кононенко. По его словам, изначально, он в компании своего коллеги Николая Чуба должен был совершить два выхода в космос в этом году. Еще два — оставались на следующий.

Изменения произошли из-за смещения графика поставки оборудования, пояснил командир.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимр Путин заявил, что отсутствие успеха после запуска автоматической станции «Луна-25» на орбиту естественного спутника Земли не означает, что программа не будет развиваться дальше.

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