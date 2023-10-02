ЧП в Центральной Азии: сразу в двух странах произошло землетрясение

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 8 0

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

ЧП в Центральной Азии: сразу в двух странах произошло землетрясение

Фото: www.globallookpress.com / Sholaita Iriawan

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Толчки произошли на глубине 15 километров.

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 2 октября сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 44 километрах к юго-востоку от населенного пункта Каракенджа, в котором живет почти три тысячи человек.

Еще один эпицентр сейсмологи выявили в соседнем Узбекистане. Землетрясение произошло в 164 километрах к югу от довольно крупного города Фергана, население которого составляет более 160 тысяч человек.

Сообщается, что толчки были зафиксированы на глубине 15 километров.

В настоящий момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 24 сентября землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано рядом со столицей Грузии.  Подземные толчки жители почувствовали в четырех километрах к северо-востоку от Тбилиси.

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