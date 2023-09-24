Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали рядом с Тбилиси

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 19 0

Есть ли разрушения и пострадавшие?

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали рядом с Тбилиси

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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Недалеко от столицы Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Национальный центр сейсмического мониторинга страны сегодня, 24 сентября.

Уточняется, что подземные толчки жители почувствовали в четырех километрах к северо-востоку от Тбилиси. В двух километрах от эпицентра расположена деревня Лелубани.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 8:00 по местному времени. В настоящий момент информация о возможных разрушениях или пострадавших отсутствует.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. В результате сейсмособытия никто не пострадал, здания остались невредимы.

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